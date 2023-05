Verso Milan-Lazio, tre precedenti iconici. I biancocelesti si preparano a sfidare la squadra di Pioli al Meazza

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio ricorda tre momenti iconici con il Milan, in vista della sfida di domani a San Siro. Di seguito il comunicato della società:

COMUNICATO– «Milan-Lazio, ci siamo. I biancocelesti si preparano a sfidare la squadra di Pioli al Meazza, in una partita sempre ricca di emozioni. Una trasferta anche storicamente ostica, come testimoniano i 10 successi capitolini nelle 79 gare di campionato al Meazza: completano il dato le 46 vittorie rossonere e i 23 pareggi. A favore dei meneghini anche il computo dei gol segnati in Lombardia, che al momento recita 157 a 75. In mezzo a tutti questi incroci, ci sono però 3 precedenti di campionato passati alla storia. Andiamo a scoprire quali…»

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL COMUNICATO INTEGRALE