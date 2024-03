Verso Lazio Udinese, Calori: «Sarri dovrà giocare all’attacco, ma attenti alle ripartenze» Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni del Gazzettino, Alessandro Calori, ha parlato della prossima sfida tra Lazio e Udinese:

«Per me l’Udinese può conquistare un risultato positivo. Andrebbe benone pure il pari. Però ci deve mettere del suo, è ovvio, giocando come sa, nel rispetto delle sue qualità tecniche e fisiche. Insomma, i bianconeri non dovranno ripetere le prestazioni fornite nelle ultime tre gare. La Lazio disputerà una gara d’attacco, ma inevitabilmente concederà spazio ai bianconeri che dovranno essere abili a sfruttare ogni indecisione e ogni errore da parte degli avversari. L’Udinese nelle ripartenze è assai pericolosa, non scordiamocelo»