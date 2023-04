Verso Lazio Torino, le probabili scelte di Sarri

Proviamo ad ipotizzare quali saranno le scelte del tecnico toscano per la prossima sfida di campionato

Mancano pochi giorni alla sfida tra Lazio e Torino, in programma sabato 22 aprile alle 18.

Maurizio Sarri dovrà affrontare varie problematiche in tutti i reparti: Casale non si è ancora mai allenato, potrebbe recuperare per sabato, ma Patric è pronto a sostituirlo, a centrocampo c’è da ovviare alla squalifica di Cataldi. Vecino non sembra aver recuperato dai suoi problemi al ginocchio e quindi rimane allertato Marcos Antonio, determinato a prendersi una maglia da titolare. In attacco scelte obbligate dopo il forfait di Ciro Immobile con Pedro sull’out di destra e Felipe Anderson falso nueve.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri