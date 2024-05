Verso la Lazio, il Monza perde un protagonista per la sfida: operazione al menisco per lui, in vista del match

Come comunicato sul sito ufficiale del Monza, la squadra di Palladino, prossima avversaria della Lazio in campionato, non potrà contare su Patrick Ciurria, centrocampista dei brianzoli, operatosi al menisco negli scorsi giorni. Ecco il comunicato ufficiale del club:

Patrick Ciurria è stato sottoposto nei giorni scorsi a intervento di artroscopia diagnostica al ginocchio destro, con riscontro di lesione menisco laterale e conseguente sutura meniscale. L’intervento, effettuato a Barcellona presso la Clinica del Professor Ramon Cugat, è perfettamente riuscito. Il calciatore è rientrato oggi al Centro Sportivo Luigi Berlusconi-Monzello per intraprendere la fase riabilitativa.