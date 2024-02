Verso la Lazio, problemi per Pioli: un titolarissimo a rischio per il match. Le ultime sulle sue condizioni in vista della sfida

Arrivano notizie non positive in casa Milan, in vista di quello che sarà il match di domani sera contro la Lazio.

Come riportato da Peppe Di Stefano a SkySport, il terzino rossonero Theo Hernandez ha subito una piccola botta al piede e verrà valutato nella giornata di domani.