Lazio Juve, Tudor prepara i suoi: la probabile formazione

Verso la Juventus, Tudor prepara la Lazio: le probabili scelte per il match, in programma domani alle 18

Tutto pronto per l’esordio di Igor Tudor sulla panchina della Lazio, previsto domani alle 18, nel match che vedrà i biancocelesti sfidare la Juventus.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico starebbe provando la miglior formazione da schierare contro i bianconeri: tanti ballottaggi, ma un’unica certezza, il modulo, ossia il suo 3-4-2-1, provato ripetutamente dal suo arrivo a Roma. Terzetto di difesa con Gila, Romagnoli e Casale. L’infortunio di Lazzari preoccupa, in caso di assenza del terzino, sugli esterni di centrocampo saranno Marusic e Felipe Anderson, provato tra i 4 in mediana. In mezzo il tecnico croato potrebbe affidarsi a Vecino e Guendouzi, mentre dietro la punta, a spuntarla sarebbe la coppia Luis Alberto-Zaccagni. Davanti è ballottaggio, Castellanos preferito a Ciro Immobile.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Mandas; Gila, Casale, Romagnoli; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Luis Alberto, Zaccagni; Castellanos