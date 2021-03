Verso Lazio Juventus: De Ligt si ferma nel riscaldamento

La Juventus nel riscaldamento pre-partita con lo Spezia perde anche il difensore Matthjis De Ligt, fermatosi per un infortunio al tendine

Brutte notizie in casa Juventus: nel pre-partita del match contro lo Spezia, un altro difensore si è fermato per via di un infortunio. Si tratta di Matthjis De Ligt.

Uno stop che potrebbe interessare anche il prossimo imminente match contro la Lazio, e che potrebbe cambiare i piani di Andrea Pirlo e Simone Inzaghi. In settimana si valuterà il danno dell’infortunio, ma per ora l’olandese non scenderà in campo.