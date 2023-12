Verso Lazio Inter, Pruzzo: «Su quali basi possiamo pensare che sarà una partita equilibrata» Le parole dell’ex giallorosso

Intervistato da Radio Radio Mattino Sport e News, Roberto Pruzzo, ha parlato del match tra Lazio ed Inter:

«Se guardi un attimo i numeri ti prende male perché ci sono 17 punti di distacco e 21 gol di differenza. Non so su quali basi possiamo pensare che sia una partita equilibrata, ma la Lazio non può essere questa. Cosa vuoi dire all’Inter in campionato? Prima, con la miglior difesa e il miglior attacco. Domani ci vorrà una Lazio di un altro livello. Se dovesse trovare l’alchimia giusta e soprattutto se i suoi protagonisti principali ritornano ad esserlo»