Verso Lazio-Inter, Inzaghi: «Abbiamo qualche difficoltà nelle rotazioni. Devo fare ancora valutazioni». Le parole del tecnico nerazzurro

Domani l’ Inter affronterà il Real Sociedad. I nerazzurri vanno a caccia del primo posto nel girone. Dopo la sfida di Champions, Inzaghi affronterà il suo passato, ovvero la Lazio all’Olimpico. Queste le sue parole sulla formazione contro gli spagnoli in conferenza stampa.

INZAGHI– «Qualcosa, come ho sempre fatto a prescindere dall’avversario, cambierò. Abbiamo qualche difficoltà nelle rotazioni, perché abbiamo qualche giocatore importante fuori: devo fare ancora valutazioni attente e guardare i parametri. Stamattina non abbiamo fatto tantissimo: non parlerei di turnover, ma di qualche cambiamento come ho sempre fatto. Magari è stato accentuato nella partita di Lisbona perché i ragazzi sono stati molto bravi a qualificarsi con due giornate di anticipo e ce lo siamo potuti permettere, sapendo che avrebbero risposto bene come è avvenuto. Pavard? Ha superato il test sabato sera a San Siro, penso che possa recuperare per la prossima (con la Lazio, ndr)».