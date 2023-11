Verso Lazio-Genoa, Gilardino perde un centrocampista per la sfida di Coppa Italia. I dettagli sulla situazione

Dopo aver eliminato la Reggiana, il Genoa si prepara a sfidare la Lazio negli ottavi di finale di Coppa Italia in programma il 5 dicembre.

Problemi a centrocampo per Gilardino, che dovrà fare a meno di Morten Frendrup, squalificato per una giornata, in seguito all’ammonizione nel match dei sedicesimi. Il danese era diffidato e nella gara di ieri ha rimediato un’ammonizione per ‘comportamento scorretto nei confronti di un avversario