Verso Lazio Bayern, Tuchel: «Non so molto, ma hanno un tecnico di grande esperienza» Le parole del tecnico dei tedeschi

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha commentato il sorteggio di Champions che vedrà la sua squadra affrontare la Lazio:

«Non so molto della Lazio in questo momento. È una squadra italiana, e come tale cerca sempre di giocare per il miglior risultato. Hanno un allenatore di grande esperienza (Sarri, ndr.) che è sempre pronto a sorprenderti. L’obiettivo è passare il turno. È un bene che giocheremo prima in trasferta. Io personalmente non ho mai giocato né a Roma né contro la Lazio, ma attendiamo tutti con ansia questa sfida. Non dobbiamo farci ingannare dalla loro posizione attuale in classifica in campionato. È un club di grande tradizione con ottimi tifosi»