Verso l’Atalanta, la Lazio in partenza per Bergamo – VIDEO

Terminata la rifinitura in mattinata, la Lazio si è messa subito in viaggio, direzione Bergamo, dove domani sfiderà l’Atalanta al Gewiss Stadium.

Ecco puntuale il video postato dalla società, che ritrae i biancocelesti in viaggio per la Lombardia

✈️ On our way to Bergamo!#AtalantaLazio | #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/H0ESlxF8Sd

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 3, 2024