Verso la Supercoppa, problemi per il Napoli: si ferma un attaccante di Mazzarri. Le ultime sulla situazione

Brutte notizie in casa Napoli, in vista della Supercoppa Italiana che vedrà partecipante anche la Lazio di Maurizio Sarri.

Si è fermato Matteo Politano, causa affaticamento. Per lui soltanto un allenamento personalizzato per non creare ulteriori sforzi. La sua presenza per la final four non è a rischio, ma c’è da monitorare la situazione.