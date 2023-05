Problemi per l’Udinese, prossima avversaria dei biancocelesti: tre diffidati a rischio

Dovrà pensare anche alla Lazio, l‘Udinese di Sottil, che oggi alle 15 sfida la Fiorentina.

Tre giocatori sono a rischio squalifica per il prossimo match contro i biancocelesti: si tratta di Success, Udogie e Lovric, che in caso di giallo non saranno disponibili per il match contro i ragazzi di Sarri.