A meno di 24 dalla sfida dell’Olimpico, ecco quali potrebbero essere le scelte dei granata

Tutto pronto per la sfida tra Lazio e Torino, partita importante per il destino delle due squadre in campionato.

Alcuni dubbi di formazione per Ivan Juric, che potrebbe schierare la seguente formazione:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juri