Verso la Lazio, infortunio Chiesa: l’esito degli esami

Infortunio Chiesa: nuovi esami al J Medical per l’attaccante. Le sue condizioni verso Juve Lazio, come sta il bianconero

Federico Chiesa, dopo l’infortunio rimediato in Nazionale che lo ha costretto a lasciare il ritiro dell’Italia, è rientrato a Torino e nella giornata odierna si è sottoposto a nuovi esami al J Medical.

Anche i test odierni hanno dato esito negativo, non evidenziando lesioni muscolare per il calciatore della Juventus. Filtra ottimismo, dunque, per il suo recupero in vista del match contro la Lazio di sabato all’Allianz Stadium.