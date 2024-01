Verso la Lazio, Gendrey: «Sarà difficile, ma scenderemo in campo senza paura» Le parole del giocatore del Lecce

Intervenuto ai microfoni ufficiali del Lecce, Valentin Gendrey, ha parlato della prossima sfida della sua squadra contro la Lazio:

«Sarà difficile. È una squadra molto forte e giocarci contro è sempre complesso, soprattutto se fuori casa. Ma come fatto lo scorso anno in occasione del pareggio, dobbiamo scendere in campo concentrati e senza paura. Fuori casa facciamo pochi punti? Alle volte forse abbiamo peccato di concentrazione, penso alla partita contro la Roma quando abbiamo subito gol negli ultimi minuti»