Verso la Lazio, Baroni in emergenza: due difensori potrebbero recuperare per la sfida di sabato

Sta lavorando anche il Verona, prossima avversaria della Lazio, sabato 9 dicembre allo stadio Bentegodi.

Problemi in difesa per Baroni, che spera di recuperare due pedine fondamentali per il reparto: da escludere il recupero di Magnani, il tecnico spera di riavere con se Isak Hien e Paweł Dawidowicz.