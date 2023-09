Verso Juventus-Lazio, esodo biancoceleste allo Stadium: il dato sui tagliandi venduti

Sembra tutto pronto per quella che sarà la prossima sfida della Lazio, che sabato alle 15 andrà a fare visita alla Juventus.

Grossa affluenza per i tifosi biancocelesti, che hanno divorato in pochissime ore 1000 biglietti disponibili per il settore ospiti. La Juventus ha consesso anche altri 930 posti del settore superiore e di questi 430 sono stati venduti. Restano 500 biglietti disponibili.