Verso Italia-Albania, Cana: «Non abbiamo nulla da perdere, e la squadra nel girone deve FARE QUESTO»

Italia-Albania, l’ex calciatore si proietta alla gara con gli azzurri e fa una panoramica sul girone che dovranno affrontare gli albanesi

Intervenuto ai microfoni di tag24 a pochi giorni dalla gara d’esordio della sua Albania contro l’Italia ha parlato Cana ex conoscenza della Lazio. L’ex calciatore riguardo la partita di Dortmund e il girone della squadra di Sylvinho si esprime cosi

PAROLE – L’Albania non ha nulla da perdere, deve puntare sul suo percorso di crescita come ha fatto nel girone di qualificazione dove è arrivata prima, e questo non è scontato. Non c’erano big, ma la squadra ha fatto un grande lavoro, con un Sylvinho capace di sfruttare il materiale a disposizione e che ha permesso alla nostra nazione di partecipare all’Europeo. Purtroppo siamo capitati nel girone più difficile, questo ci dà meno pressione ma la difficoltà è molto più grande. L’Albania è in un momento in cui non ha un punto di riferimento generale, dato che non si è cimentata con una big. Lo si è visto nei gironi, dove avevamo una Polonia sottotono e una Repubblica Ceca che è una buona squadra ma non una big del continente. Ora l’asticella si alza e vedremo cosa verrà fuori, ma l’Albania resta comunque una squadra di valore: difendiamo molto bene, con una spina dorsale tutta italiana, senza contare che ci sono anche molte sorprese a livello di nomi e abbiamo più qualità a centrocampo e davanti. Importante vedere la condizione di Broja: se sta bene può essere devastante

Oggi più che mai la forza di quest’Italia sarà il gruppo. Non ci sono i Totti, Del Piero e Baggio, ma è pur sempre la nazionale campione in carica, la fortuna potrebbe essere anche quella di poter passare da miglior terza. Ma al netto di questo l’Italia rimane una delle big d’Europa, anche se davanti c’è una Spagna tra le più forti ed una Croazia che ha fatto parlare di se anche se un po’ più “vecchiotta”. Ma la Nazionale di Spalletti rimane fortissima, dovranno esserci elementi che dovranno prendersi la squadra sulle spalle, come Bastoni in difesa, altri a centrocampo, ma io mi aspetto un grande Scamacca che deve continuare quello che ha fatto con l’Atalanta negli ultimi mesi perché l’Italia ne avrà bisogno