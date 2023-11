Verso il derby, Sarri guarda in Primavera. Vuole convocare due giovani biancocelesti per la stracittadina di domenica

Come riportato dal Corriere dello Sport, in vista della sfida tra Lazio e Roma, Sarri starebbe valutando di convocare alcuni giovani della Primavera, per sopperire alle tante assenze.

Si parla di due ragazzi in particolare tra i candidati: Ruggeri e Sana Fernandes, in spolvero nelle ultime uscite delle giovani aquile di Sanderra.