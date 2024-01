Verso il derby, Mourinho perde un difensore per il match: le ultime in casa Roma in vista della sfida di domani

Brutte notizie per la Roma in vista della sfida di domani contro la Lazio, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

Il difensore dei giallorossi, Diego Llorente, è stato sottoposto a dei controlli dopo il suo problema nel match contro l’Atalanta. Gli esami non hanno riportato lesioni, ma Mourinho ed il club hanno deciso di non convocarlo per il derby di domani. Probabile chance per Huijsen.