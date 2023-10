Verso il Bologna, Pedro vuole tornare titolare: le ultime sulla situazione in casa biancoceleste

Mattinata in quel di Formello per la Lazio di Maurizio Sarri, che si è dedicato ad una seduta di scarico per chi non è stato impiegato ieri o è subentrato nel secondo tempo.

Tra questi anche Pedro, che ha deciso la sfida di ieri sera con il cross che ha portato al rigore di Immobile. Lo spagnolo ora non vuole fermarsi e punta ad un posto da titolare nella sfida contro il Bologna.