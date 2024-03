Verso Frosinone-Lazio: Di Francesco perde un terzino, ecco chi è - Lazio News 24

Uscito per infortunio dalla sfida con il Sassuolo, oggi è arrivato il verdetto: non sarà a disposizione per Frosinone-Lazio

Se fino a ieri era soltanto in forte dubbio, adesso è ufficiale: Eusebio Di Francesco perde un pezzo in vista della partita con la Lazio. Emanuele Valeri infatti, non sarà a disposizione e salterà la sfida contro i biancocelesti.

Al suo posto il tecnico potrebbe adattare Brescianini, che in questa stagione ha già ricoperto quel ruolo, quando si è infortunato Marchizza. Un vero e proprio colpo importante per il Frosinone