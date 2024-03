Verso Frosinone-Lazio, canarini a rapporto coi tifosi: ecco la richiesta per il match

Ecco la situazione in casa Frosinone in vista del match di sabato sera contro la Lazio, partita fondamentale per entrambe

Il Frosinone nella giornata di ieri ha perso uno scontro fondamentale per la salvezza contro il Sassuolo. Per i canarini sarà fondamentale fare risultato contro la Lazio nel prossimo match, in programma sabato allo Stadio Benito Stirpe.

Al termine del match perso contro il Sassuolo, i calciatori sono stati chiamati a raccolta dalla Curva Nord, che hanno chiesto alla squadra di fare obbligatoriamente almeno un punto contro i biancocelesti.