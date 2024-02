Verso Fiorentina Lazio, iniziato il restyling dello Stadio Franchi: tutti i dettagli in vista della sfida di lunedì

Come riporta La Nazione, sono iniziati ieri i lavori per la rimozione del vecchio tabellone in curva Ferrovia all’interno dello stadio Artemio Franchi di Firenze.

La previsione, si spiega da Palazzo Vecchio, è concludere questa fase dei lavori propedeutici entro metà marzo: dopo di che inizieranno i lavori del corpo principale dell’appalto stadio. La Fiorentina, dopo il Torino, è il prossimo avversario della Lazio in campionato.