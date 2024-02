Verso Cagliari Lazio, ecco a chi sorridono i precedenti: i numeri. Tutti i dettagli

Sabato la Lazio tornerà in campo contro il Cagliari. La Sardegna in questi anni si è rivelata terra di sfide equilibrate tra le due formazioni con i biancocelesti che, però, nutrono un leggero vantaggio se si va ad analizzare il bilancio dei 36 precedenti disputati.

Sono 15, infatti, le vittorie conquistate contro i rossoblu, 10 i pareggi tra le due squadre 11, invece, le volte in cui i padroni di casa sono riusciti a conquistare i tre punti. Numeri che evidenziano un piccolo vantaggio storico per i giocatori di Sarri chiamati ad aumentare ancora il divario per provare a mettersi alle spalle una crisi sempre più pressante.