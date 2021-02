Verso Bologna Lazio: i bookmakers offrono quote bilanciate

Le quote dei bookmakers per la sfida di Bologna-Lazio sono abbastanza equilibrate, verso un possibile pareggio

Tornare a vincere sarà fondamentale per ripartire bene in campionato e dimenticare la brutta serata contro il Bayern Monaco. E sulla carta, il Bologna non è un avversario molto forte, soprattutto guardando la classifica.

Non la pensano però nella stessa maniera i bookmakers, che per il match di sabato alle 18:00 hanno proposto quote molto bilanciate: la vittoria della Lazio è pagata a 3,55; il pareggio a 3,60 e la vittoria dei laziali a 2,00.