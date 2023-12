Verso Atletico Lazio, i precedenti in Spagna tra i due club, avversari nel prossimo turno di Champions League

Mancano pochi giorni alla sfida decisiva per il primo posto nel girone di Champions League tra Lazio ed Atletico Madrid.

Quello del Wanda Metropolitano, sarà il terzo incrocio nella storia tra i due club: il bilancio è attualmente pari in terra spagnola. Una vittoria biancoceleste nel 97 in Coppa Uefa, grazie ad un gol di Jugovic e l’altro targato 2012, in Europa League, con i Colchoneros che si imposero 1-0 con un gol di Godin.