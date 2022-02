Verratti: «Amo la Ligue 1, mi ha fatto crescere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista del PSG Verratti ha parlato del suo amore verso il campionato francese

Marco Verratti, centrocampista della Nazionale e del PSG, in una intervista a L’Equipe ha parlato della sua esperienza in Francia.

LIGUE 1 – «Sono cresciuto in Ligue 1. La amo. Mi ha insegnato molto. Da fuori non viene considerato come merita, ma è un campionato molto difficile».

RUOLO DA REGISTA – «Da Pirlo a Busquets a Thiago Motta, sono tutti giocatori intelligenti. Non sono nelle statistiche ma si assicurano che tutti i loro compagni di squadra stiano bene in campo. Non mi sorprende che Thiago sia diventato allenatore. Lo era già quando era in campo. Non credo che un grande centrocampo debba avere grandi numeri. Io non gioco per segnare. Gioco per far giocare bene la squadra».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU CALCIO NEWS 24