Spezia, Italiano: «Persi tanti punti nel finale come contro la Lazio»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha analizzato il pareggio contro il Verona e i tanti punti persi nelle ultime gare

Nel post gara tra Verona e Spezia, mister Italiano ha analizzato il pareggio ottenuto commentato il percorso della sua squadra. Ecco le sue parole per i microfoni di Sky Sport:

«Nella mia testa sono passate tante partite in cui negli ultimi minuti abbiamo perso punti importanti come con la Lazio. A volte non riusciamo a ragionare e il timore c’è sempre. Siamo stati bravi a pareggiare e a far segnare Saponara con l’assist dell’altro entrato Agudelo. Questo serve a noi, chi gioca, chi entra, chi va in tribuna. Tutti».