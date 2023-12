Lazio, societá furiosa dopo i torti di Verona: ma ecco perché non ha alzato la voce. Il retroscena

La Lazio è furiosa per i torti arbitrali ricevuti nella gara di sabato contro il Verona: ecco perchè non è stata alzata la voce

La gara pareggiata sabato pomeriggio sul campo del Verona ha lasciato degli strascichi in casa Lazio, come riportato da Repubblica Roma.

La società è furiosa per i due torti, anche perché sono costati ben 5 punti, ma ha scelto di non alzare la voce per evitare di concedere alibi alla squadra. Che comunque tra Salernitana, Cagliari e Verona ha realizzato 4 punti invece di 9. Non solo: appena 2 punticini racimolati

tra Lecce, Genoa, Salernitana, Monza in casa e Verona. Insomma lo score contro le “piccole” è sconfortante, esattamente come il rendimento in trasferta, appena 7 punti su 21 complessivi.