Verona Lazio: Sarri convoca Mussolini a causa dell’emergenza in difesa

In vista del match contro il Verona, valido per la nona giornata di campionato Sarri ha scelto di convocare Mussolini in difesa

Emergenza difesa. Il match contro il Verona, valido per la nona giornata di campionato è alle porte. Dopo il successo contro l’Inter i biancocelesti vogliono dare continuità ai propri risultati anche se dovranno fare i conti con le assenze in difesa, causa squalifica, di Acerbi e Luiz Felipe.

Proprio per far fronte a questo problema secondo quanto riportato da il Messaggero, Maurizio Sarri ha deciso di convocare anche Romano Floriani Mussolini, terzino e in passato persino centrale. Il classe 2003 è alla prima chiamata con la Lazio dei “grandi” e ha scelto la maglia numero 44.