In previsione di Hellas Verona Lazio Maurizio Sarri spera in un recupero last minute di un giocatore, fondamentale il provino in finitura

Il conto alla rovescia sta per terminare, domani Hellas Verona e Lazio saranno sul campo dello Stadio Bentegodi in occasione della quindicesima giornata di Serie A. Come riportato stamane da Il Messaggero proprio in previsione della gara Maurizio Sarri vorrebbe valutare le condizioni di Patric.

Dopo le noie fisiche nel match di Coppa Italia il giocatore è rimasto lontano dai campi di gioco. Eppure, si legge, probabile è uno suo “provino” a Formello nella rifinitura di questa mattina. La speranza è in un recupero last minute per averlo nel gruppo capitolino nella trasferta di domani.