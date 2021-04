Verona Lazio, la gioia di Musacchio per la vittoria: «+3» FOTO

Mateo Musacchio ha espresso tutta la sua gioia per i tre punti fondamentali conquistati dalla Lazio a Verona

Una vittoria arrivata nei minuti di recupero e che è fondamentale per rimanere in corsa per un posto in Champions. La Lazio espugna il Bentegodi grazie a un gol di Milinkovic, arrivato negli attimi finali.

Bellissima anche l’esultanza, con un abbraccio che ha molteplici significati. La gioia è stata poi manifestata anche sui social, a partire da Mateo Musacchio. «+3», questo quanto scritto dal difensore nelle storie Instagram. Parole cha accompagnano un’immagine dell’esultanza finale