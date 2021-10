Verona Lazio, Sarri cerca continuità. Ma c’è il dilemma Luis Alberto

La Lazio si rituffa sul campionato. Domenica al Bentegodi la sfida contro l’Hellas Verona di Igor Tudor, una gara importante

La Lazio, dopo la sfida europea contro il Marsiglia si rituffa sul campionato. Una sfida delicata in casa dell’Hellas Verona per gli uomini di Maurizio Sarri che vogliono continuare a progredire e a dare segnali di miglioramento, come dimostrato nelle ultime sfide. Una gara non semplice contro la formazione di Tudor che ha dimostrato di saper mettere in difficoltà anche altre grandi squadre, ultima il Milan.

La Lazio si avvicina alla sfida con il Verona in programma al Bentegodi domenica pomeriggio alle 15 con il dilemma Luis Alberto–Milinkovic Savic: secondo il tecnico i due, almeno in questo momento, non possono giocare insieme. E il Mago potrebbe farne le spese, restando fuori per la terza volta consecutive.