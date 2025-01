Verona-Lazio, i precedenti di Zanetti contro i biancocelesti: il dato

Verona-Lazio, alla vigilia della sfida interna contro i biancocelesti ripercorriamo i precedenti del tecnico contro le aquile

Finalmente ci siamo l’attesa ormai agli sgoccioli, questa sera alle 18 al Bentegodi la Lazio vuole riscattare il breve momento negativo al quale il pari con il Como ha fatto da contorno. I biancocelesti dovranno vedersela contro il Verona di quel Paolo Zanetti che ancora in carriera da allenatore non ha mai vinto contro le aquile. Il bilancio infatti tra il tecnico e il club capitolino è il seguente: 0 vittorie per Zanetti, 1 pareggio e 4 vittorie per la Lazio e domani sarà il 6°incrocio