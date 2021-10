Verona Lazio, le pagelle dei quotidiani: difesa bocciata in toto

Verona Lazio, le pagelle dei quotidiani stroncano la prova degli uomini di Sarri: il quartetto difensivo il più bersagliato

La Lazio cade rovinosamente a Verona contro l’Hellas (4-1 il risultato finale) dimostrando una fragilità sia tattica che mentale preoccupante. Le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola bocciano i biancocelesti in maniera severa, in particolare per quanto riguarda il pacchetto difensivo.

Corriere dello Sport

Reina 5; Marusic 5, Patric 4.5, Radu 4.5, Hysaj 4, Lazzari 5.5; Milinkovic 6.5, Lucas Leiva 4.5, Cataldi 5.5, Akpa Akpro 4, Luis Alberto 5.5; Felipe Anderson 5.5, Immobile 6, Pedro 5, Raul Moro 6; Sarri 4.

Gazzetta dello Sport

Reina 5; Marusic 5, Patric 5, Radu 4.5, Hysaj 5, Lazzari 5.5; Milinkovic 6.5, Lucas Leiva 5, Cataldi 5.5, Akpa Akpro 4.5, Luis Alberto 5.5; Felipe Anderson 5, Immobile 6, Pedro 5, Raul Moro 5.5; Sarri 5.

Tuttosport

Reina 6; Marusic 5, Patric 4, Radu 4.5, Hysaj 5, Lazzari 5.5; Milinkovic 5.5, Lucas Leiva 5.5, Cataldi 6, Akpa Akpro 5.5, Luis Alberto 5.5; Felipe Anderson 5, Immobile 6, Pedro 5, Raul Moro 6; Sarri 5.

Il Messaggero

Reina 5; Marusic 4.5, Patric 4, Radu 4.5, Hysaj 5, Lazzari 5.5; Milinkovic 5.5, Lucas Leiva 5, Cataldi 5.5, Akpa Akpro 5, Luis Alberto 5.5; Felipe Anderson 4, Immobile 5.5, Pedro 4.5, Raul Moro 5; Sarri 5