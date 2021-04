Verona Lazio, i nodi di formazione. Inzaghi deve sostituire Correa e Lazzari

In vista di Verona Lazio, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Lazzari e Correa squalificati. Luis Alberto dovrebbe farcela

Verona-Lazio può essere uno snodo cruciale per il prosieguo del campionato dei biancocelesti. La lotta al quarto posto è più che mai agguerrita, e le squadre in lotta sono raggruppate in pochi punti.

Tuttosport fa il punto della situazione su squalifiche e infortuni in vista del match contro la squadra di Juric. Le condizioni di Luis Alberto sono precarie, la caviglia lo ha costretto al differenziato nell’allenamento di ieri, ma la sua presenza non dovrebbe essere in dubbio. C’è poi da sostituire Lazzari squalificato, l’indiziato è Marusic, con uno tra Fares e Lulic a sinistra. In attacco spazio quasi sicuramente a Caicedo vista l’assenza di Correa.