Convocati Verona per la Lazio: i 24 giocatori convocati

A poche ore dall’inizio della sfida tra Verona e Lazio, ecco la lista dei convocati di Ivan Juric per questa partita

Mancano ormai solamente 4 ore al fischio d’inizio della gara del Bentegodi tra Verona e Lazio, valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. In questi minuti è uscita la lista dei convocati di Ivan Juric per questa partita, pubblicata dal club scaligero sul proprio profilo Twitter. Ecco i convocati dell’Hellas.

Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.

Difensori: Dimarco, Faraoni, Udogie, Ceccherini, Gunter, Magnani, Dawidowicz, Amione.

Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Ruegg, Zaccagni, Sturaro, Bessa, Tameze.

Attaccanti: Salcedo, Kalinic, Colley, Lasagna.