Verona Lazio, Bessa: «Non poniamoci limiti. Ecco il nostro obiettivo»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Verona Daniel Bessa ha dettato gli obiettivi di questa stagione

Intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista del match contro la Lazio, il centrocampista del Verona Daniel Bessa ha posto gli obiettivi degli scaligeri per il finale di stagione.

Le sue parole: «Non dobbiamo porci limiti, facciamo vedere la forza del gruppo. Il mister ha detto che andare oltre i 49 punti dello scorso anno sarebbe un grande obiettivo, sono d’accordo. Ho ritrovato un allenatore più bravo e motivato, non era scontato mi desse spazio, venivo da un prestito. La sua fiducia in me vale tanto».