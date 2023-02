Verona-Lazio: maxi ballottaggio per Sarri sulle fasce. Le ultime. Il tecnico ha ancora poche ore per rifletterci prima della sfida al Bentegodi

Secondo quanto riporta Il Messaggero Sarri sarebbe ancora in dubbio su chi schierare sulle fasce nella sfida di oggi contro il Verona: Marusic, nonostante gli acciacchi, ieri in allenamento è stato provato sull’out destro, in tal caso Hysaj tornerebbe a sinistra e con Lazzari di nuovo in panchina.

Per il momento rimane il ballottaggio a tre per due posti, il tecnico ha ancora qualche ora per decidere prima della sfida al Bentegodi.