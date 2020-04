Verona, Eysseric elogia la Lazio: «Quest’anno è fortissima!»

Verona, il centrocampista ha parlato ai microfono ufficiali del club e ha ricordato anche la gara contro la Lazio di Inzaghi

«Con la Lazio ho giocato i venti minuti finali. Sono entrato sullo zero a zero giocando come falso nove, non è stato facile. La Lazio quest’anno è fortissima, ma penso di aver fatto bene, il massimo che potessi».