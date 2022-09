Verona, esame di maturità: all’Olimpico per sfatare il tabù Europa

La Lazio sfida il Verona e lo fa dopo l’impegno d’Europa League: un’occasione per dimostrare la crescita mentale

La Lazio cerca continuità. Come ricorda La Repubblica, gli impegni in Europa League furono un calvario: lo scorso anno, dopo aver giocato nelle gare della competizione, i biancocelesti hanno rimediato 4 sconfitte e il pareggio in casa con il Cagliari.

La rivoluzione sarriana è passata anche per la mentalità del gruppo ed oggi, contro il Verona all’Olimpico, è il l’occasione giusta per dimostrare che la squadra è cresciuta in atteggiamento e fame. Sarri ha già avvisato i suoi: senza l’intensità mostrata contro il Feyenoord, i ragazzi di Cioffi rischiano di beffare la Lazio e sarebbe un passo falso che la squadra non può permettersi.