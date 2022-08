Verona, Cioffi: «Chi vuole andar via alzi il braccino. Nessuno l’ha alzato»

Gabriele Cioffi, tecnico del Verona, ha parlato così in conferenza stampa sulle possibili cessioni degli scaligeri

PAROLE – «L’idea è stata ben chiarita questa settimana, nella quale ho ribadito che chi indossa la maglia del Verona deve essere orgoglioso, e deve dimostrare questo orgoglio in settimana. Chi non vuole restare deve alzare il braccino e chiedere di andare via. Se qualcuno l’ha alzato? Fortunatamente nessuno».