Verona, i convocati di Cioffi per il ritiro: ci sono Ilic e Casale

Cioffi chiama anche Ilic e Casale per il ritiro del Verona: i due sono i maggiori indiziati per il mercato della Lazio

La nuova stagione di Serie A è ufficialmente in cantiere: i giocatori delle squadre si stanno ritrovando prima dei vari ritiri, chiamati agli ordini dei tecnici.

Tra questi ci sono anche Ilic e Casale che però non hanno risposto a Sarri, ma a Cioffi: i due sono tra i più chiacchierati per il mercato della Lazio, ma intanto si metteranno a disposizione del nuovo tecnico, per il ritiro in Trentino.