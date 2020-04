Veron bacchetta Vieri: «Volevo giocare con te nella Lazio potevi aspettarmi!»

Veron, ospite in diretta Instagram di Bobo Vieri ha raccontato un aneddoto risalente al suo arrivo alla Lazio

Altra serata di dirette quella di ieri per Bobo Vieri, un appuntamento fisso ormai per i notturni che hanno voglia di ripercorrere aneddoti del passato con i vari ospiti presenti. Ieri l’ex attaccante biancoceleste era in compagnia di Juan Sebastian Veron. Due giocatori che sono stati compagni di squadra ma non nella Lazio bensì nell’Inter. Proprio questo è il rimpianto dell’argentino; ecco le sue parole.

«Ti ricordi quando ci avete fatto il c**o a Parma? Quando, con la Lazio, Mancio fece quel gol di tacco? Poi io nello spogliatoio ti dissi «Voglio giocare con te». E c***o potevi aspettarmi! Invece te ne sei andato via subito».