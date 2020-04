Veron esalta Simeone: «Lo vorrei sulla panchina dell’Argentina»

Intervenuto ai microfoni di Fox Sports, Veròn ha esaltato l’ex compagno di squadra ai tempi della Lazio Diego Simeone

Entrambi argentini, entrambi simboli di una Lazio bella, forte e vincente. Vent’anni dopo lo scudetto vinto insieme, Juan Sebastian Veron e Diego Pablo Simeone sono ancora nel mondo del calcio: presidente dell’Estudiantes il primo, allenatore dell’Atletico Madrid il secondo. Intervenuto ai microfoni di Fox Sports , ‘La Brujita’ ha esaltato il ‘Cholo’:

«Vorrei diventare presidente della Federazione argentina e contribuire alla modernizzazione del movimento calcistico. Mi piacerebbe davvero. Oggi ci sono problemi educativi e nutrizionali. Un giorno credo che Simeone diventerà il ct dell’Albiceleste. Per me è uno dei tecnici migliori in Europa».