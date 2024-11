Veron non ha dubbi: «La Lazio può vincere lo Scudetto. Loro i giocatori che mi hanno stupito»

Veron non ha dubbi: l’ex centrocampista della Lazio parla così dei biancocelesti di mister Baroni. Le sue dichiarazioni

Juan Sebastian Veron ha parlato della Lazio alla Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni dell’ex biancoceleste.

LAZIO DA SCUDETTO – «Seguo con attenzione le vicende del campionato e noto che quest’anno c’è un grande equilibrio. Tante squadre in pochissimi punti nella parte alta della classifica. Tra queste, la Lazio. Non vedo per quale motivo non dovrebbe pensare di poter arrivare al titolo».

COSA GLI PIACE DELLA LAZIO – «Non ci sono grandissimi campioni, ma c’è un gioco. Chiaro, limpido, veloce, talvolta essenziale. E poi mi pare che il gruppo sia unito. Insomma, percepisco un’idea di positività che, magari, in altre piazze non si riscontra».

CHI LO HA STUPITO – «Ho sempre un occhio particolare per i centrocampisti, forse perché conosco il mestiere. A me piace Rovella: giovane, dinamico, con un’ottima visione di gioco. E apprezzo Guendouzi, uno che ha la forza per portare il pallone vicino all’area avversaria e poi per duettare con gli attaccanti. Mi pare proprio che lì in mezzo la Lazio sia messa piuttosto bene».