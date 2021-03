Grave lutto per Matías Almeyda. Il padre Óscar, ricoverato per complicazioni legate al Covid-19, non ce l’ha fatta

Grave lutto per Matías Almeyda, ex calciatore della Lazio: ieri sera il papà Oscar è deceduto a causa delle complicazioni legate al Covid-19.

Silvia Calcagno, madre di Matías, anche lei ricoverata per Covid, ha scritto queste parole sul suo account Facebook: «Mentre sono nel letto d’ospedale a riprendermi dal COVID qui, mio ​​marito Óscar Almeyda è morto; una vita intera insieme e oggi non posso salutarlo come vorrei, ma è Dio che decide. Cosa dire, sono devastata. Vorrei stare con tutta la mia famiglia, ma non posso, Oscar sarai sempre nel mio cuore. Ti ho amato e ti amerò fino al giorno in cui ci incontreremo di nuovo, sei l’amore della mia vita».